Sinop’ta İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı

OTOMOBİL ÇARPIŞMASINDA YARALILAR VAR

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bu kazada 2 kişi yaralandı. N. A. yönetimindeki 57 ACL 026 plakalı otomobil, Gelincik Mahallesi Pervane Kavşağı’nda T. S.’nin kullandığı 57 AF 123 plakalı başka bir otomobille çarpıştı.

KAZADA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bu kazada, 57 ACL 026 plakalı araçta yolcu olarak bulunan F. A. (53) ve F. A. (78) yaralanma yaşadı. Yaralılar, olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sur’da 5 Katlı Depoda Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir ayakkabı deposunda elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangın, 22 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Hz. Peygamber Ve Aile Ahlakı Konferansı Yapıldı

Siirt'te düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 'Hz. Peygamber ve Aile Ahlakı' konferansı gerçekleştirildi. Diyanet Yetkilisi, aile yapısının ve dini değerlerin korunmasının önemini belirtti.

