Sinop’ta İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

OTOMOBİL ÇARPIŞMASI SONUCU YARALILAR VAR

Sinop’un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sonuç olarak iki kişi yaralandı. O.İ. yönetimindeki 37 NZ 153 plakalı otomobil, Samsun Caddesi Işıklar mevkisinde U.Ö. idaresindeki 57 ABD 013 plakalı araçla çarpıştı.

KAZADA YARALANANLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaza sonucunda araçların içerisindeki M.İ. ve M.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gerze Devlet Hastanesi’ne taşındı. Emniyet yetkilileri, kazayla ilgili inceleme başlattı.