Sinop’ta İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Sinop’un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sonuç olarak iki kişi yaralandı. O.İ. yönetimindeki 37 NZ 153 plakalı otomobil, Samsun Caddesi Işıklar mevkisinde U.Ö. idaresindeki 57 ABD 013 plakalı araçla çarpıştı.

KAZADA YARALANANLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaza sonucunda araçların içerisindeki M.İ. ve M.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gerze Devlet Hastanesi’ne taşındı. Emniyet yetkilileri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yeni Emniyet Müdürü Atandı, Açıklama Geldi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan değişiklikler sonucu Mehmet Ömür Saka yeni emniyet müdürü olarak atanarak görevine başladı. Saka'nın kariyeri ve hayatı merak konusu.
Üç Kişi, Alabora Tekneden Kurtarıldı

Karacabey'de alabora olan bir balıkçı teknesindeki 3 kişi, polis memuru Ahmet Mutlu tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı ve kahramanlıklarıyla takdir topladı.

