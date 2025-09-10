Sinop’ta İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

TRAFFIK KAZASININ DETAYLARI

Sinop’ta meydana gelen bir trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.15 civarında Sinop’un Gelincik Mahallesi Pervane Kavşağı bölgesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, şehir merkezine doğru giden N.A. idaresindeki 57 ACL 026 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola çıkan T.S. yönetimindeki 57 AF 123 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU

Kazanın ardından F.A. ve F.A. isimli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati riskinin bulunmadığı bilgisi edinildi.