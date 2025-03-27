Sinop’ta İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

TÜRKELİ İLÇESİNDEKİ KAZA OLDU

Sinop’un Türkeli ilçesinde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda bir trafik kazası gerçekleşti ve bu kazada 7 kişi yaralandı. Taçahmet köyünde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 7 kişi arasında 4’ü ayakta tedavi olurken, araçta bulunan Güldane G., Salim G. ve Zeynep Ecrin A. ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili yetkililer tarafından bir soruşturma başlatıldı.