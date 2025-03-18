Sinop’ta İl Özel İdaresi Yangın Tatbikatı

YANGIN TATBİKATI DÜZENLENDİ

Sinop’ta İl Özel İdaresi personelleri için bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat öncesinde, İl Özel İdaresi’nin birim müdürleri ve personellerine teorik ve pratik yangın eğitimi verildi. Sinop İtfaiyesi tarafından düzenlenen eğitimde, personellere yangın türleri, yangına neden olan etkenler, yangınla müdahale yöntemleri ve yangın tüpünün kullanımı hakkında bilgiler aktarıldı.

EĞİTİM SONUNDA TATBİKAT YAPILDI

Eğitim tamamlandıktan sonra, tatbikat uygulamasına geçildi. Tatbikat çerçevesinde, Özel İdare bahçesinde yakılan ateş, çalışanlar tarafından güvenli bir şekilde söndürüldü ve eğitim bu aşama ile son buldu.