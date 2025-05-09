Sinop’ta İncir Ağacı, Araç Üzerine Devildi

İNCİR AĞACININ DEVRİLMESİ HUSUSUNDA YAŞANAN OLAY

Sinop’ta bir apartmanın bahçesinde bulunan bir incir ağacı, park halindeki bir otomobilin üzerine devriliyor. Olayda araçta maddi hasar meydana geliyor. Olay, Ada Mahallesi Kartopu Sokak No: 1 adresindeki apartmanın bahçesinde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, yaşlı incir ağacı, herhangi bir dış etken olmadan kökünden devrilerek sokakta park halindeki otomobilin üzerine düşüyor.

AĞACIN KALDIRILMASI VE İLK MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, motorlu testere kullanarak devrilen ağacı kesip kaldırıyor. Araçta oluşan maddi hasar dikkat çekerken, şans eseri olayın can kaybına yol açmaması mahalle sakinlerini rahatlatıyor. Mahalle halkı, ağacın uzun süredir sağlıksız göründüğünü ve bu durumun devrilmesinin beklenmedik olmadığını ifade ediyor.