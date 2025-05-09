Sinop’ta İncir Ağacı Aracın Üstüne Düştü

SİNOP’TA AĞACIN DEVİRİLMESİYLE OLUŞAN OLAY

Sinop’ta bir apartmanın bahçesinde bulunan bir incir ağacı, park halindeki bir otomobilin üstüne devrildi. Bu talihsiz olayda araçta maddi hasar oluştu. Olay, Ada Mahallesi Kartopu Sokak No: 1’de gerçekleşti.

AĞACIN DEVİLMESİNİN NEDENİ

Alınan bilgilere göre, yaşlı incir ağacı, dışarıdan herhangi bir etki olmaksızın kökünden devrilerek sokakta park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, motorlu testere kullanarak ağacı kesip kaldırdı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayın şans eseri can kaybı yaşanmaması, mahalle sakinleri için bir rahatlama sebebi oldu.

MAHALLE HALKININ GÖRÜŞLERİ

Mahalle sakinleri, ağacın uzun zamandır sağlıksız göründüğünü ve devrilmesinin sürpriz olmadığını ifade etti. Bu durum, yerel halkın dikkatini çeken bir konu oldu.