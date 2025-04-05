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Sinop’ta İtfaiye Güvercini Kurtardı

SİNOP’TA ÇAMAŞIR İPLERİNE DOLANAN GÜVERCİN KURTARILDI

Sinop’un merkezinde bir apartmanın balkonunda çamaşır iplerine dolanan güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Gazi Caddesi’nde yer alan 4 katlı bir apartmanda yaşanan olay, saat 16.50 sıralarında gerçekleşti.

ÇEVREDEKİLER İTFAİYEYİ HABERDAR ETTİ

Balkondaki çamaşır iplerine sıkışan güvercini fark eden mahalle sakinleri, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye görevlileri, güvercini zarar görmeden kurtarmayı başardı.

GÜVERCİN SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA DOĞAYA BIRAKILDI

Kurtarma operasyonunun ardından güvercinin sağlık durumu kontrol edildi. Herhangi bir yarası olmadığı anlaşılan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından özenle gökyüzüne salındı.

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