Sinop’ta İyilik Buluşması Programı Düzenlendi

İYİLİK HAFTASI KUTLAMASI

Sinop’ta 13-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen İyilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye Diyanet Vakfı ile Sinop İl Müftülüğü iş birliği ile “İyilik Buluşması” programı düzenlendi. Etkinlik, Sinop Kültür Merkezi’nde yapıldı ve valilik, protokol üyeleri, kurum müdürleri, din görevlileri ve özel davetliler katıldı.

İYİLİK ÖNDERLERİNE PLAKET VERİLDİ

Program sırasında, iyiliği yaşamlarının merkezine koymuş olan, yaşlılara destek olmuş, engellilerin hayatını kolaylaştırmış, ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere umut olmuş Sinop’taki “iyilik önderleri” seçilerek onurlandırıldı. Bu isimlere teşekkür plaketi takdim edilerek, yaptıkları güzel işlerin toplumda ne kadar önemli olduğu vurgulandı.