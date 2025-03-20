Sinop’ta Kadın Cama Yumruk Attı

KADIN CAMA YUMRUK ATIYOR

Sinop’ta gerçekleşen bir olayda, bir kadın evinde sinir krizi geçirerek cama yumruk attı. Camın kırılmasıyla sağ elinden yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 13.30 sıralarında Yenimahalle Yüksekkaldırım Sokak’ta meydana geldi.

YARALANMA DURUMU VE MÜDAHALE

Elde edilen verilere göre, yabancı uyruklu Zehra Muhammedi isimli kadın, evinde yaşadığı sinir krizi nedeniyle cama vurdu. Kırılan camın etkisiyle sağ elinden yaralanan kadını gören yakınları, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.