Sinop’ta Kadın Üreticilerin Rolü Güçlendi

PROJENİN AMACI VE UYGULANMASI

Sinop’ta, kadın üreticilerin tarım sektöründeki etkisini artırmak ve aile işletmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde, sera naylonlarının dağıtım işlemleri tamamlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen projede, il genelinde çoğunluğu kadın olan 171 üreticiye toplamda 4 milyon TL değerinde ve yüzde 50 hibeye sahip sera naylonları iletildi.

ÜRETİMDE YENİ DÖNEM

Kurulumların tamamlanmasıyla birlikte tarımsal üretim süreçlerinin daha verimli, ekonomik ve sürdürülebilir bir hale geldiği dile getiriliyor. Seralar, modern tarım tekniklerinin uygulanmasına uygun şekilde tasarlandı ve üreticilerin üretim kapasitesini artıracak biçimde planlandı. Kadın üreticiler, bu destekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, sağlanan katkının kendilerine önemli bir güç kazandırdığını belirtiyor.

AİLE İŞLETMELERİNİN GÜÇLENMESİ

Seralarını faaliyete geçiren üreticiler, aile işletmelerinin güçlenmesi ve üretim kapasitelerinin artmasından büyük memnuniyet duyduklarını vurguluyor. Bu projeyle birlikte, kadınların tarım alanındaki konumu giderek daha da güçleniyor.