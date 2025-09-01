Sinop’ta Kamyon Devrildi, Sürücü Öldü

KAMYON DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen olayda devrilen bir kamyon sonucunda sürücü yaşamını yitirdi. M.Ş. (37) yönetimindeki 55 ARK 475 plakalı kamyon, Boyabat-Sinop kara yolunun 27. kilometresi civarında şarampolden aşağıya yuvarlandı.
KAZA SONUCU SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza yerinde sürücü M.Ş. hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücünün cenazesi, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu talihsiz olay, bölgede büyük üzüntü yarattı.