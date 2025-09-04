Haberler

Sinop’ta Kamyonet Devrildi, Bir Yaralı

YARALANMA OLAYI

Sinop’ta meydana gelen bir olayda, yük boşaltımı sırasında freni boşalan bir kamyonet devrildi ve bu kazada 1 kişi yaralandı. Ada Mahallesi’ndeki 210 No’lu Sokak’ta, Erhan T. tarafından yönetilen belediyeye ait 57 SNP 001 plakalı kum yüklü kamyonet, yük boşaltma esnasında freni boşaldı.

KAZA VE MÜDAHALE

İlgili kamyonet, durağa çarparak devrildi. Bu kazada hafif yaralanan belediye çalışanı E.B, olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Devrilen kamyonet, bağlı vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kayseri’de Cami Tuvaletinde Bıçaklama

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir cami tuvaletinde bıçaklama sonucu F.P. ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Saldırgan yakalandı.
Haberler

Kütahya’da İki Araç Çarpıştı, Yaralı Var

Tavşanlı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.