Sinop’ta Kamyonet Devrildi, Bir Yaralı

YARALANMA OLAYI

Sinop’ta meydana gelen bir olayda, yük boşaltımı sırasında freni boşalan bir kamyonet devrildi ve bu kazada 1 kişi yaralandı. Ada Mahallesi’ndeki 210 No’lu Sokak’ta, Erhan T. tarafından yönetilen belediyeye ait 57 SNP 001 plakalı kum yüklü kamyonet, yük boşaltma esnasında freni boşaldı.

KAZA VE MÜDAHALE

İlgili kamyonet, durağa çarparak devrildi. Bu kazada hafif yaralanan belediye çalışanı E.B, olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Devrilen kamyonet, bağlı vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.