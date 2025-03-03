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Sinop’ta Kara Atmaca UM Rekor Kırdı

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ATMACA UM’UN REKORU YENİLENDİ

Sinop’ta, karadan karaya seyir füzesi Atmaca UM, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde rekor kırarak en uzun menzilli ve süreli uçuşunu tamamladı. Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen bu füzeyle, Türk savunma sanayisinin yetkinlikleri bir kez daha gözler önüne serildi. ROKETSAN’ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “En uzun menzilli seyir füzemiz Kara ATMACA UM, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ROKETSAN’ın paylaşımını kendi sosyal medya hesaplarından alıntıladı. Görgün, “Kara ATMACA’nın, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak kendi rekorunu bir kez daha kırmasının, Türk savunma sanayisinin mühendislik kabiliyetlerini, teknolojik yetkinliğini ve stratejik caydırıcılığını gözler önüne serdi” şeklinde belirtti. Ayrıca, “Her başarılı test atışı, milli teknoloji ekosistemimizin gücünü ve ülkemizin bağımsız savunma sanayi vizyonunu pekiştiriyor. Bu süreçte emek veren Başkanlığımız personelini, ROKETSAN ekibini ve tüm alt yüklenicilerimizi tebrik ediyorum” diye ekledi.

SAHA GÜVENİRLİĞİNİ KANITLADI

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de yaptığı paylaşımda, “Kara ATMACA’mız atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi. Seyir füzemiz ATMACA UM, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak, sahadaki güvenirliğini ve caydırıcı gücünü bir kez daha kanıtladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi. Bu tarihle birlikte, Türk savunma sanayisinin önemli bir adım daha attığı görülüyor.

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