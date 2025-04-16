Sinop’ta Kenevir İzni Alınmıştı

ÇİFTÇİDEN YASAL DEFAKTO İDDİALARI

Sinop’un Gerze ilçesinde, tarlasındaki 31 bin 265 kök kenevir bitkisiyle gündem olan çiftçi Muzaffer Topal (38), geçen yıl kenevir ekimini resmi izinle yaptığını açıkladı. Topal, “Valiliğin açıklamasında bizi yasa dışı iş yapmışız gibi lanse ettiler, oysa biz bunu izinli olarak yaptık. Bu durum bizi rencide etti” ifadelerini kullandı. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise kenevirlerin “Kendiliğinden çıktığı” yorumunu yaptı.

VALİLİK AÇIKLAMASI VE ADLİ İŞLEM

Sinop Valiliği, 13 Nisan 2025 tarihli açıklamasında, “Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Gerze ilçesinde M.T. isimli şahsın kullanımındaki tarlada yapılan aramada 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır” açıklamasını paylaştı. Olay sonrasında Muzaffer Topal, 2024 yılında kenevir ekimi için gerekli tüm izinleri aldığını vurguladı. “Ben 2024 yılında jandarmadan, kaymakamlıktan ve tarımdan izin alarak kenevir ektim” diyen Topal, hasat sonrasında dökülen tohumların sebebiyle kenevirlerin tekrar büyüdüğünü belirtti.

KENEYVİRİN AMACI VE KOMŞUSUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Ektiği kenevirin sanayi tipi olduğunu belirten Topal, “Bizim ektiğimiz uyuşturucu yapılan değil, ilaç sanayisinde kullanılan kenevirdi. Tohumları da izinli olarak almıştık” dedi. Olayla ilgili olarak Topal’ın komşusu Zeki Akgün de “Bu tarlanın önünden her gün geçiyorum. Keneviri izinli ekti, hasat zamanı yağış nedeniyle tohumlar döküldü. Hasattan sonra buğday ekti. Aynı tarlada yonca da var” şeklinde konuştu.

İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de konuya dair bir yazılı açıklama yaparak, “Muzaffer Topal’a ait tarlada 2024 yılında izin alınarak kenevir ekimi yapılmış ve aynı yıl içinde hasat gerçekleştirilmiştir. 2025 yılında aynı tarlaya buğday ekilmesine rağmen, önceki yılın hasadı sırasında dökülen tohumlar nedeniyle yer yer kendiliğinden çıkışlar gözlemlenmiştir” ifadelerine yer verdi. Müdürlük ayrıca, kenevir bitkilerinin imha edilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.