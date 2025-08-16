Haberler

Sinop’Ta Kız Çocuğu Kurtarıldı

OLAYIN GÖRÜLDÜĞÜ YER

Sinop’ta deniz kenarında yaşanan bir olayda, annesi ve çevredeki tatilcilerin hızlı müdahalesi sayesinde 11 yaşındaki bir kız çocuğu boğulmaktan son anda kurtarıldı. Olay, Sinop’un kuzey sahilinde saat 15.10 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, denize giren küçük çocuk, bir süre sonra suya kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı.

ANNE VE TATİLCİLERİN MÜDAHALESİ

Durumu fark eden anne ve çevredeki diğer tatilciler hemen harekete geçerek çocuğu sudan çıkardı. Olayın ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hemen ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

M.K. Çocuk Tacizine Kalkıştı, Yakalandı

Çankaya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darbedildi. Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi, mağdur aile ise şikayetçi oldu.
Haberler

Antoine Semenyo, Irkçı Sözler Duydu

İngiltere Premier Ligi'nin başlangıcında Liverpool-Bournemouth maçında, konuk takımın oyuncusu Antoine Semenyo ırkçı davranışa maruz kaldı. Saldırgan stadyumdan uzaklaştırıldı ve soruşturma başlatıldı.

