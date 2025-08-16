Sinop’Ta Kız Çocuğu Kurtarıldı

OLAYIN GÖRÜLDÜĞÜ YER

Sinop’ta deniz kenarında yaşanan bir olayda, annesi ve çevredeki tatilcilerin hızlı müdahalesi sayesinde 11 yaşındaki bir kız çocuğu boğulmaktan son anda kurtarıldı. Olay, Sinop’un kuzey sahilinde saat 15.10 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, denize giren küçük çocuk, bir süre sonra suya kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı.

ANNE VE TATİLCİLERİN MÜDAHALESİ

Durumu fark eden anne ve çevredeki diğer tatilciler hemen harekete geçerek çocuğu sudan çıkardı. Olayın ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hemen ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.