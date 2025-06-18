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Sinop’ta Köpek Dronu Takip Etti

KÖPEĞİN DRON TAKİBİ GÜLÜMSETİYOR

Sinop’ta bir köpek, havada uçan bir dronu fark edip yakalamaya çalıştığı anlarla izleyenleri eğlendiriyor. O anlar, gerçekleştirilen çekim sırasında kaydedildi. Dronu gören köpek, öncelikle havlayarak tepki veriyor ve daha sonra havalanan cihaza ulaşabilmek için bir dizi zıplama yapıyor.

KÖPEĞİN ISRARLI TAKİBİ

Dron operatörü cihazı yükselttiği sırada köpeğin bu ısrarlı takibi, anbean görüntüleniyor. İzleyicilere keyif veren bu anlar, eğlenceli bir görüntü sunuyor.

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