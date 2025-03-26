Sinop’ta Köylerin Altyapı İhtiyaçları Değerlendirildi

TOPLANTIYLA İHTİYAÇLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Sinop’un Erfelek ilçesindeki köylerin yol, su ve altyapı ihtiyaçlarının gözden geçirildiği bir toplantı düzenlendi. Sinop Valiliği’nde yapılan toplantıda, köylerin gereksinimlerini yerinde inceleyerek çözüm önerileri geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden Vali Mustafa Özarslan, “Yol, su ve tarımsal altyapı gibi konular, vatandaşlarımızın hayatını doğrudan etkileyen temel unsurlar. Bu nedenle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, devletimizin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için gayret gösteriyoruz. Çiftçilerimizin üretimde karşılaştıkları zorlukları en aza indirmek ve tarımsal kalkınmayı desteklemek önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Toplantıya, Erfelek Kaymakamı Ataberk Altun, Balıfakı Köyü Muhtarı Nevzat Can, Karaca Köyü Muhtarı Recai Koyuncu, Yeniçam Köyü Muhtarı Ömer Can, Şerefiye Köyü Muhtarı Hasan Uslu, Karaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Yılmazgil ve Başkan Yardımcısı Mercan Balcı da katıldı.