Haberler

Sinop’ta Kum Yüklü Kamyon Uçtu

KAMYONUN FRENI BOŞALDI

Sinop’ta kum yüklü bir kamyonun freni boşaldı ve şarampole uçması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, saat 13.50’de Sinop-Boyabat yolu Küçük Tünel mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 55 ARK 475 plakalı kamyonun freni aniden boşaldı ve kontrolünü kaybederek yolun solundaki şarampole düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin gösterdiği yoğun çaba sonucunda, sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı ve bölgede güvenlik önlemlerinin alındığı, trafik akışının bir süre kontrollü sağlandığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Hatay Valisi Masatlı, İnceleme Yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin ardından inşaatına başlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu ve proje hakkında bilgi edindi.
Haberler

Galatasaray, Martinez İçin Görüşmelerde

Galatasaray, kaleci Emiliano Martinez ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye kaptırdığı Ederson sonrası, şampiyonlar ligi kadrosu için Aston Villa ile temaslarını hızlandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.