Sinop’ta Kum Yüklü Kamyon Uçtu

KAMYONUN FRENI BOŞALDI

Sinop’ta kum yüklü bir kamyonun freni boşaldı ve şarampole uçması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, saat 13.50’de Sinop-Boyabat yolu Küçük Tünel mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 55 ARK 475 plakalı kamyonun freni aniden boşaldı ve kontrolünü kaybederek yolun solundaki şarampole düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin gösterdiği yoğun çaba sonucunda, sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı ve bölgede güvenlik önlemlerinin alındığı, trafik akışının bir süre kontrollü sağlandığı bildirildi.