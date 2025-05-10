Sinop’ta Kuvvetli Sağanak Uyarısı Yapıldı

SİNOP İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Sinop için gök gürültülü sağanak tehdidi ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, önümüzdeki iki saat içerisinde Sinop’un iç kısımlarında yerel olarak şiddetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLER ALINMALI

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli rüzgar gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması için dikkatli olunması önem taşıyor. Bu süreçte gerekli tedbirlerin alınması, olumsuzlukların etkisini azaltacaktır.