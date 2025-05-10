Haberler

Sinop’ta Kuvvetli Sağanak Uyarısı Yapıldı

SİNOP İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Sinop için gök gürültülü sağanak tehdidi ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, önümüzdeki iki saat içerisinde Sinop’un iç kısımlarında yerel olarak şiddetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLER ALINMALI

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli rüzgar gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması için dikkatli olunması önem taşıyor. Bu süreçte gerekli tedbirlerin alınması, olumsuzlukların etkisini azaltacaktır.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray Erkek Takımı Unicaja’yla Finalde

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Yakup Sekizkök, Unicaja Malaga'nın güçlü bir takım olduğunu vurguladı. Oyuncular Göksenin Köksal ve James Palmer ise final maçıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.
Haberler

PakiStan DışiŞleri BakaNı Dar: “PakiStan Ve Hindistan AteŞKes AnlaŞtı”

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Pakistan ve Hindistan arasında hemen uygulanacak bir ateşkesin sağlandığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.