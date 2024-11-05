Sinop’ta Lakerda Fırtınası Başladı! 2 Kilogramı 1000 TL

LAKERDA YAPIMINA BAŞLANDI

Sinop’taki balıkçılar, lakerda üretimine girişti. Şu anda 2 kilogramlık lakerdalar 1000 TL’ye pazara sunuluyor. Karadeniz’de, torik ve palamut balıklarının dilimlenip salamura edilmesiyle hazırlanan lakerda, oldukça zahmetli bir işlem gerektiriyor. Palamudun büyük ya da torikten elde edilen lakerdalarda ilk aşama, balıkların dilimler halinde kesilmesi ve omuriliklerinin ince uçlu telle arındırılması. Temizlenmiş balıklar, 3 gün boyunca tuzlu ve buzlu suda bekletiliyor ve ardından tuzlama aşamasına geçiliyor. Tuzlama işleminden sonra balıklar, buzdolabında dinlendirilerek saklama kaplarına konulur.

İBRAHİM GÜNDOĞDU’DAN AÇIKLAMALAR

Sinop’ta 30 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, lakerda yapımının zorlu olduğuna dikkat çekiyor. “Lakerda yapabilmek için önce sert balığı bulmak gerekiyor. Dipten avlanan balıklar bazen sert oluyor, bu da lakerda için iyidir. Özellikle gırgır palamudu seçilmesi şart. Balıkları takoz şeklinde kesiyor, 3 ya da 4 dilim olarak da tercih edebiliyorsunuz. Balıkları 3-4 gün suyun içinde beklettikten sonra tuzlamaya geçiyoruz. Tuzlama için kaya tuzu kullanmak gerekli, çünkü iyotlu tuz balığın kalitesini bozabiliyor. İnce kaya tuzu tercih edilmeli, 2 gün tuzda bekletildikten sonra tatlı suyla yıkanıyor.”

PALAMUTUN BOLLUĞU FAYDA SAĞLIYOR

Bu yıl palamudun bol olmasının lakerda yapımı açısından kendilerine avantaj sağladığını belirten Gündoğdu, “Herkes evinde lakerdasını yapıyor. Bu konuda bilgi sahibi olanlar kendisi yapıyor, bilmeyenler ise gelip alıyor. Tabii ki herkesin kendi yaptığı daha lezzetli geliyor. Ben tek başıma çalıştığım için standa bir işlem yapıyorum. Şu an 2 kilogramlık lakerdaları 1000 TL’ye satışa sunuyoruz,” ifadelerini kullanıyor.