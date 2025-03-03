Sinop’ta Maddi Hasarlı Trafik Kazası Meydana Geldi

SİNOP’TA TRAFİK KAZASI YAŞANDI

Sinop, iki aracın çarpıştığı bir trafik kazasını maddi hasarla atlattı. Kaza, Sinop Kültür Merkezi’nin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yakup M. yönetimindeki 06 BRV 704 plakalı otomobil ile 57 AAD 533 plakalı otomobil çarpıştı.

KAZADA CAN KAYBI YAŞANMADI

Kazanın sonucunda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Ancak, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Olayın bildirilmesi üzerine, kazanın olduğu yere polis ekipleri sevk edildi ve kaza yeri üzerinde detaylı incelemelerde bulunuldu.

ARAÇLAR YERİNDEN KALDIRILDI

Araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.