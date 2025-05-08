Sinop’ta Motosiklet Kazası Gerçekleşti

TRAFFİK KAZASI HAFİF YARALANMAYA NEDEN OLDU

Sinop’ta gerçekleşen bir trafik kazasında, motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı, motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Alınan bilgilere göre, O.Z. yönetimindeki 57 KL 536 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi üzerinde Hükümet Meydanı’ndan Uğur Mumcu Meydanı yönüne giderken, karşı yönden gelen ve dönüş yapan 57 AB 917 plakalı hafif ticari araca yan taraftan çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Çarpışmanın sonucunda yere düşen motosiklet sürücüsüne, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Motosiklet sürücüsünün genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından duruma ilişkin inceleme başlatıldığı ifade edildi.