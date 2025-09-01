Sinop’ta Motosiklet Tehlikeli Hareketler Yaptı

TEHLİKELİ MÜDAHALELER TRAFİKTE KAYDEDİLDİ

Sinop’ta şehir trafiği içerisinde motosiklet sürücüsü dikkatsizce hareketler sergileyerek tehlikeli anlar yaşattı. Korucuk Mahallesi, Otogar yönünde ilerleyen sürücü, diğer araçların güvenliğini tehlikeye atarak trafikte makas atıp motosikletinin önünü kaldırdı.

ANILAR CEP TELEFONUNA YANSIDI

Bu cesaret dolu hareketler, başka bir araç içinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 23 saniyelik videoda motosikletin yaptığı tehlikeli manevralar ile birlikte ani hareketleri net bir şekilde görünüyor. Bu tür davranışlar, hem diğer sürücüler için ani fren yapma zorunluluğunu beraberinde getiriyor hem de kazalara zemin hazırlıyor.