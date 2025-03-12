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Sinop’ta Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNE KATILIM

Sinop’ta, ilkokul öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet İlkokulu’nda öğrencilere temel trafik bilgisi aktardı.

EĞİTİMİN KONULARI

Verilen eğitimde, trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarında güvenli seyahat kuralları, emniyet kemeri ve kask kullanımı ile güvenli oyun alanları ve yaya geçidi kullanımının önemi gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Polis ekipleri, öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı olarak göstererek, güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmayı amaçladı.

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