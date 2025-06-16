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Sinop’ta Orkide Satışı İçin İşlem

SALPE SATIŞINA YÖNELİK İŞLEM

Sinop’ta, nesli tehlike altında olan yabani orkide türlerinden olan salepin izinsiz satışına dair bir kişi hakkında idari işlem süreci başlatılıyor. Kent merkezinden gelen izinsiz satış ihbarını dikkate alan Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde gerekli denetimleri gerçekleştirdi.

Yapılan denetimler sonucunda, pazar yerinde bir bireyin poşet içerisinde izinsiz yabani orkide sattığı belirlendi. Zabıta ekipleri, bu orkideyi ele geçirerek ilgili kişi hakkında idari işlem başlatma kararı aldı. Sinop’ta doğanın korunması için önlemler devam ediyor.

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