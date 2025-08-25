Sinop’ta Orman Yangını Denetimleri Devam Ediyor

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Sinop’ta İl Jandarma Komutanlığı’nın orman yangınlarını engelleme amacıyla il genelinde sürdürdüğü denetimler aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ormanlık alanlar ve kırsal bölgelerde izinsiz ateş yakma eylemine karşı cezai işlemler uygulanıyor. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 6831 sayılı Orman Kanunu çerçevesinde izinsiz ateş yakmak, anız yakmak ve doğaya zarar verecek her türlü faaliyet kesinlikle yasak.

CEZAİ İŞLEMLER UYGULANIYOR

Kurallara uymayanlar için hem idari para cezası hem de adli süreç başlatılıyor. Ayrıca, Valilik açıklamasında, “Ormanlarımız geleceğimizdir. Bir anlık dikkatsizlik binlerce canı ve yılların emeğini yok edebilir” uyarısı yapıldı. 1 Ocak – 24 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, Sinop Merkez’de 3 kişiye 8 bin 859 TL, Gerze’de 4 kişiye 11 bin 812 TL ve Ayancık’ta 2 kişiye 5 bin 906 TL olmak üzere toplamda 9 kişiye 26 bin 577 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı. Yangına kasten ya da taksirle sebep olan kişiler hakkında ise adli makamların istemi doğrultusunda “genel güvenliği tehlikeye sokma suçundan” (TCK Madde 170-171) adli işlem başlatıldığı belirtildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Adli işlem gerektirmeyen, kasıt veya ihmal sonucu meydana gelen yangınlar için yanan dekar (dönüm) başına 556 bin 71 TL ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanıyor. Vatandaşların ormanları koruma bilincini artırmak ve yangınların önüne geçmek amaçlı denetimlerin azimle devam edeceği ifade edildi.