Sinop’ta Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Sinop’ta, ormanlık bir alanda meydana gelen örtü yangını büyük zarar vermeden söndürüldü. Yangın, Ada Mahallesi Altıntepe mevkisinde ortaya çıktı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, ormanlık alanda nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın hemen ardından yangın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevlere hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye görevlileri, yangını kontrol altına almayı başararak daha fazla yayılmasını engelledi. Yangında yaklaşık yarım dönümlük bir alanın zarar gördüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.