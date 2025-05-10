Sinop’ta Otobüs-Otomobil Çarpıştı, 28 Yaralı

OTOBÜS VE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCUNDA YARALANANLAR

Sinop’ta bir otobüs ile otomobilin çarpışması sonucunda toplam 28 kişi yaralandı. Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan 37 AAN 950 plakalı otobüs, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir şekilde, Erfelek-Gerze kara yolu üzerindeki Aloğlu köyü mevkisinde Muzaffer T. yönetimindeki 34 SA 5668 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrasında otobüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

KAZA SONRASI YARDIM EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Kazada otobüsteki 27 kişi ile otomobildeki bir kişi olmak üzere toplam 28 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Valilikten yapılan açıklamada, kaza sonrası 34 vatandaşın sağlık kuruluşlarına sevk edildiği belirtildi. Yaralanan 28 kişinin hastanedeki tedavi süreçlerinin sürdüğü ifade edildi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, “Kaza akabinde sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etmiş, yaralı vatandaşlara hemen müdahale edilmiştir. Kazada yaralanan 28 vatandaşımızın Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki tedavi süreçleri devam etmektedir. Kazayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.