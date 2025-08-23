Sinop’ta Palamut Tanesi 350 Lira

PALAMUT FİYATLARI SINOP’TA YÜKSEK

Sinop’ta balıkçıların yakaladığı palamutlar tezgahları süslüyor. Yaklaşık 350 liradan satışa sunulan palamutların avlanması, 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri için av yasağının 15 Ağustos’ta sona ermesiyle mümkün oldu. Balıkçılar, denize açıldıklarında nadiren de olsa palamut avlıyor. Çaparilerle gerçekleştirilen avcılık sonrasında elde edilen palamutlar tezgahlardaki yerini aldı. Ancak, avlanan palamut sayısının az olması dikkat çekiyor. Bu yıl palamudun az çıkması ve sezonunun kısa sürmesi bekleniyor.

KOOPERATİF BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ değişikliklerini vurguladı. 12 metrenin altındaki geleneksel kıyı balıkçılarının 15 Ağustos’tan itibaren palamut avcılığına serbest bırakıldığını dile getirdi. Tuncer, “Ağlarla tutulacak kadar büyük sürülere rastlamadık” diyerek palamutların avlanmasının azalmasına dikkat çekti. Şu an avlayabildiğimiz palamutların ağırlıkları 150 ile 200 gram arasındadır. “Dünyada büyük bir iklim değişikliği olduğu için denizlerimizde de bir değişiklik başladı. Hava şartları normalleşirse bizleri ve balıkçıları doyuracak kadar balık tutabileceğimize inanıyoruz” ifadesini kullandı.

HAMSIDE BOLLUK BEKLENİYOR

Tuncer, endüstriyel balıkçılığın sezonunun açılmasıyla durumun daha netleşeceğini belirtti. “Endüstriyel balıkçılıkta bu sene hamsiden umudumuz var. Hamside bu yıl biraz bolluk gözüküyor” diye ekledi. Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu ise küçük tekne, difanacı ve oltacı arkadaşlarının tuttukları balıkların geçen seneye göre çok az olduğunu, “Bunun oranı onda biri kadar diyebilirim” şeklinde ifade etti.

HAVA ŞARTLARI AVCILIĞI ETKİLİYOR

Gündoğdu, hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle bu sezon balıkların yavru tutmadığına dikkat çekti. “Yavru tutmadığı için de bu sene balık miktarı çok az. Geçen yıl bu zamanda 450-500 gram olan palamutlar şu anda 150-160 gram civarında. Sürekli rüzgarlı geçiyor; gündoğusu, poyraz ve karayel esiyor. Bu sene palamut sezonunun kısa süreceğini düşünüyoruz” diye konuştu.