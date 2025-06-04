Sinop’ta Rip Akıntısı Uyarısı Yapıldı

SİNOP’TA BOĞULMA OLAYLARINA KARŞI UYARI

Sinop’ta, yaklaşan bayram tatili öncesinde boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla kenti ziyaret edecek olanlara rip akıntısı konusunda uyarılar yapılıyor. 175 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi ile bayram dönemlerinde çok sayıda turist ağırlayan bu şehirde, olası boğulma vakalarının minimum seviyeye çekilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi tarafından bilgilendirme faaliyetleri sürdürülüyor.

DENİZ POLİSİ’NDEN BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Yaz sezonunun başlaması ile birlikte, ekipler sahil ve plajlarda halka broşür dağıtarak uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların deniz keyfini güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için Valilik tarafından rip akıntısı ile ilgili uyarılar gerçekleştirildi.

VİDEO İLE UYARILAR YAYIMLANDI

Valilik tarafından yayımlanan videoda, rip akıntısının oluşturabileceği tehlikeler detaylı bir şekilde anlatılıyor ve vatandaşlara bu tür bir durumla karşılaşıldığında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler veriliyor. Videoda ayrıca, belirlenmiş güvenli sahiller dışında denize girmemeleri konusunda da vatandaşlar uyarılıyor.