Sinop’ta Şahıs Tutuklandı Ve Gönderildi

DURUMDAN ŞÜPHELENİLDİ

Sinop’ta, durumu şüpheli görülen bir şahıs, durdurularak üzerinde arama yapıldı. Bu arama sonucunda 48,91 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi ile 3 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Yapılan aramalarda 48,91 gram bonzai hammaddesi ile 3 adet sentetik ecza hapı bulundu. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak Sinop Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.