Sinop’ta Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

SATE İÇKİ OPERASYONU BÜYÜK BAŞARI

Sinop’ta gerçekleştirilen bir sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirde kaçak ve sahte içki ile bu tür alkol imalatında kullanılan ürünlerin satışını engellemek amacıyla bir çalışma başlattı.

AYANCIK’TA OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Ayancık ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 3 zanlının yakalandığı belirtildi. Yapılan aramalarda 632 litre sahte içki, 141 litre etil alkol, 4 damıtma düzeneği, 5 varil, 2 bin 848 paket maya ve 2 mutfak tüpü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.