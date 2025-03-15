Sinop’ta Sürücülere Narkotik Eğitimi Verildi

NARKOTİK EĞİTİMİ İLE BİLİNÇLENDİRME

Sinop’ta, polis ekipleri sürücü kursu kursiyerlerine yönelik olarak narkotik eğitimi sunarak gençleri uyuşturucu tehdidine karşı bilinçlendiriyor. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şehir merkezindeki sürücü kursu kursiyerlerine uyuşturucu ile mücadele konusunu içeren bilgilendirme etkinliği düzenliyor.

Etkinlik çerçevesinde, “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi”, “Uyuma Aplikasyonu” ve “Narvas Projesi” gibi önemli projeler hakkında kursiyerlere bilgi veriliyor. Bu bilgilendirmelerle gençlerin uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık kazanması hedefleniyor. Eğitimde, gençlerin narkotik suçlarla mücadelede aktif rol alması gerektiği vurgulanıyor ve ailelerin bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği ifade ediliyor.