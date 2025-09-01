Sinop’ta Tarihi Eserler Ele Geçirildi

JANDARMA TARAFINDAN TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Sinop’un Durağan ilçesinde jandarma ekipleri çok sayıda tarihi eser ve kazı malzemesi yakaladı. Olayla bağlantılı olarak 3 kişi gözaltına alındı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik sürdürdükleri çalışmaları çerçevesinde Durağan ilçesinde bir arama gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN TARİHİ ESERLER VE MALZEMELER

Gerçekleştirilen arama sonucunda 1 adet heykel, 10 sikke, 1 yüzük, 3 kazıcı alet ve farklı kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliye adli işlemler başlatıldı.