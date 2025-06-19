Sinop’ta Tarım Arazileri Korundu

TOPRAK KORUMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sinop’ta tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması amacıyla İl Toprak Koruma Kurulu’nun toplantısı yapıldı. Bu toplantıda, verimli toprakların gelecekteki nesillere aktarılabilmesi için hangi önlemlerin alınması gerektiği ve uygulanacak politikalar üzerinde duruldu.

TARIM ARAZİLERİNE YÖNELİK ÖNLEMLER GÖRÜŞÜLDÜ

Toprak koruma ve arazi kullanımına yönelik hazırlanan gündem maddelerinin değerlendirildiği bu toplantıda, tarım arazilerinin amacı dışında kullanımının engellenmesi, planlı tarımsal üretim yapılması ve doğal kaynakların korunması konularında alınacak kararlar üzerinde görüşüldü. Toplantıya Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Salih Livaoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl ve ilgili kurum temsilcileri katılım gösterdi.