Sinop’ta Tarım Arazileri Korundu

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN TOPLANDILAR

Sinop’ta tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması için İl Toprak Koruma Kurulu toplantısı yapıldı. Bu toplantıda, verimli toprakların gelecek nesillere aktarılması amacıyla alınacak olan önlemler ve izlenecek politikalar üzerinde duruldu.

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI ON PLANDA

Toplantıda, toprak koruma ve arazi kullanımı ile ilgili gündem maddeleri değerlendirildi. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımları engellenmesi, planlı tarımsal üretim ve doğal kaynakların korunması hakkında kararlar alındı.

Toplantıya Vali Mustafa Özarslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Salih Livaoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.