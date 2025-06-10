Sinop’ta TKDK İle Hibe Desteği

HİBE DESTEĞİ AÇIKLANDI

Sinop’ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) öncülüğünde yürütülen IPARD III Programı aracılığıyla iki girişimciye toplamda 9,4 milyon lira hibe desteği sağlandı. Bu destek, büyükbaş hayvan besi çiftliği projeleri kapsamında IPARD III Programı’na başvuran girişimcilerin taleplerinin kabul edilmesiyle gerçekleşti. İki girişimcinin projelerine, toplam yatırım tutarı 16,4 milyon lira olarak belirlendi.

VALİDEN DESTEĞE VURGU

Valilik binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Mustafa Özarslan, IPARD III Programı çerçevesinde Sinop’ta toplamda 6 projenin desteklenmeye hak kazandığını belirtti. Özarslan, bu projelere 31,7 milyon lira hibe desteği sağlandığını ifade ederek, “Bu iki projeyle beraber Sinop’ta 16,4 milyon liralık yatırım daha yapılmış olacak. Bu yatırımların ilimiz tarım ve hayvancılığına örnek olması, yeni projelere cesaret vermesi en büyük temennimizdir. Sinop Valiliği olarak üreticimizin, çiftçimizin, girişimcimizin yanında olmaya, yatırım ve üretim süreçlerinde rehberlik eden, kolaylaştırıcı bir kamu yönetimi anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Yapılan konuşmaların ardından TKDK ile hibe desteği almaya hak kazanan girişimciler arasında sözleşmeler imzalandı.