Sinop’ta Torik Balığı Satışı Başladı

TORİK BALIKLARINDAKİ ARTIŞ VE FİYATLAR

Sinop’ta amatör balıkçıların avına takılan yaklaşık 2 kiloluk torik balıkları, tanesi 1.500 liradan satışa sunuluyor. Akşam saatlerinde denize açılan amatör balıkçılar, 1,5 ila 2 kilogram ağırlığında torikler yakaladı. Bu dönemde balıkçı tezgahlarında toriklerin görülmesi dikkat çekiyor.

AV YASAKLARI VE BALIKÇILARIN DURUMU

Torik balıklarının en az iki yaşında olduğu belirtiliyor. Balıkçı Talat Baş, “Bunlar geçen senenin palamutları. 15 Ağustos’ta küçük balıkçılar için av yasağının kalkmasıyla birlikte denize çıkan tekneler iki gündür torikle dönüyor. Şu an palamut Sinop’tan İstanbul’a kadar deniz soğuğu nedeniyle sahillere pek inmiyor. Büyük tekneler 20-50 mil açıkta palamut görüyor. Küçük balıkçılar ise son iki akşamdır 10-20 adet torik yakalıyor. İnşallah günden güne artmasını umut ediyoruz” diyor.

Bakan Kurum, Aydın’da Çalışmaları Değerlendirdi

Bakan Murat Kurum, Aydın'da yerel yöneticilerle bir araya gelerek kentsel dönüşüm projelerini gözden geçirdi ve riskli yapıların yenilenmesiyle şehrin afetlere karşı güçlendirileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova Spor’u kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne terfi eden Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı Külliye'de ağırladı.

