Sinop’ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 79 Bin 414

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ARTMIŞTIR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Mart 2025 motorlu kara taşıtları haber bülteni verilerine göre, Sinop’taki trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 79 bin 414’e ulaşmıştır. Bu araçların dağılımına bakıldığında ise, toplam 79 bin 414 adet taşıttan yüzde 47,3’ü (37 bin 586) otomobil, yüzde 20,3’ü motosiklet, yüzde 13,2’si traktör, yüzde 13,2’si kamyonet, yüzde 2,9’u kamyon, yüzde 2,2’si minibüs, yüzde 0,4’ü otobüs ve yüzde 0,4’ü özel amaçlı taşıtlar olarak yer alıyor.

YENİ KAYITLARDA ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

Sinop’ta Mart ayında 446 adet taşıt trafiğe kaydedilmiştir. Bu sayı, bir önceki ay ile kıyaslandığında 185 adetlik bir artış göstermektedir. Genel olarak, Sinop’ta Mart ayında 25 farklı otomobil markasından 123 adet aracın da trafiğe kaydı yapılmıştır. Ayrıca, Mart ayında toplamda bin 568 adet taşıtın devri gerçekleştirilmiştir.