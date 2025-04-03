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Sinop’ta Trafik Denetimleri Devam Ediyor

TRAFİK DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Sinop’ta Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla, tedbir amaçlı trafik denetimleri sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, şehirlerarası yolculuk yapan yolcu otobüslerinde denetimler gerçekleştiriyor. Bu denetimlerin devam etmesi, tatil boyunca vatandaşların güvenli bir seyahat yapabilmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme faaliyetleri ile destekleniyor.

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ YAPILIYOR

Otogar ve uygulama noktalarında sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulanıyor. Ayrıca, ışık ve hız kurallarına uyum, seyir halinde cep telefonu kullanımının sakıncaları ve yorgun veya uykusuz araç kullanmaktan kaçınılması konularında da bilgilendirme yapılıyor. Bu faaliyetler sayesinde yurttaşların güvenli bir dönüş yolculuğu yapması amaçlanıyor.

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