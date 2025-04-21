Sinop’ta Trafik Kazasında 2 Yaralı

Trafik Kazası Detayları

Sinop’ta gerçekleşen bir trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, saat 13.00 sularında Ada Mahallesi Kartal Caddesi’nde meydana geldi.

Kaza Anı

Alınan bilgilere göre, sürücü Z.K.’nın kullandığı 57 ACK 771 plakalı 3 tekerlekli motosiklet, Kartal Caddesi üzerinde seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada hem sürücü Z.K. hem de motosikletten yolcu olarak bulunan Z.K. yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, olayın ardından ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.