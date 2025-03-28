Sinop’ta Tütün Kullanımı Denetimlerinde Cezalar Kesildi

DENETİMLERİN AMACI

Sinop’ta kapalı alanlarda tütün kullanımını engellemek için 43 işletmede denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda, sigara yasağını ihlal eden 23 işletmeye cezai işlem uygulandı. Tütün kullanım oranlarının artması ve vatandaşların talepleri sonucunda, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla Sinop İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir sigara denetimi süreci başlatıldı.

DENETİM SÜRECİ

Denetim sırasında, 43 farklı işletme ziyaret edildi ve bu işletmelerin kapalı alanlarında sigara yasağının ihlal edilip edilmediği kontrol edildi. Yetkililer, kapalı alanlarda sigara içilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Sağlık uzmanları, denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini belirtiyor ve bu tür uygulamaların, tütün kullanımının azaltılmasına katkı sağlayacağını ifade ediyor.