Sinop’ta Üreticilere Sera Naylonu Dağıtıldı

ALTERNATİF ÜRETİM YÖNTEMLERİ PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK

Sinop’ta, Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde toplamda 171 çiftçiye 16 ton 23 kilogram sera naylonu dağıtıldı. Sera üretimi gerçekleştiren çiftçilere destek olmak amacıyla Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde bir malzeme teslimat programı düzenlendi.

ÜRETİCİLERİN YANINDA OLMA VURGUSU

İl Müdürü Fatih Önlem, “Tarım ve Orman Bakanlığımız her zaman üreticimizin yanında. Taşra teşkilatları olarak eksiklikleri bakanlığımıza iletiyor, projeler sunuyor ve karşılığında üreticilerimize destek sağlamaya çalışıyoruz” sözlerini sarf etti. Vali Mustafa Özarslan ise yerel pazar ziyaretleri sırasında kadın üreticilerin sera naylonu ihtiyacını dile getirdiğini belirtti. Özarslan, “Rüzgarlı havalarda parçalanan naylonlar masrafları artırıyordu. Çalışan ve üreten insanları dinlemenin faydasını gördük. İlçe çiftçilerini de kapsayacak şekilde bu desteği hayata geçirdik” dedi.

KATILIMCILAR VE GÜNDEM

Programa Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli ve çiftçiler katıldı. Sera üretiminin desteklenmesi, yerel tarım politikalarının geliştirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.