Sinop’ta Uyuşturucu Operasyonu, 3 Şüpheli Gözaltında

UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ

Sinop’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Valilikten gelen bilgilere göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlarla mücadele amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Boyabat ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

ARALARDAN UYUŞTURUCU MADDELER ÇIKTI

Ekiplerin adreste ve bir araçta gerçekleştirdiği aramalarda, toplam 15 gram uyuşturucu madde ile 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan 3 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.