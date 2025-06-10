Haberler

Sinop’ta Uyuşturucu Operasyonu, 3 Şüpheli Gözaltında

UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ

Sinop’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Valilikten gelen bilgilere göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlarla mücadele amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Boyabat ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

ARALARDAN UYUŞTURUCU MADDELER ÇIKTI

Ekiplerin adreste ve bir araçta gerçekleştirdiği aramalarda, toplam 15 gram uyuşturucu madde ile 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan 3 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

New Generation Summit İstanbul’da Yapılacak

New Generation Summit, yapay zeka temalı etkinliği "AI & US" ile 12 Haziran'da İstanbul'daki Grand Pera'da kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Haberler

Çiçek, 10 Yıl Hapis Aldı

Mardin'de bir yaya geçidinde iki çocuğa çarpıp ölümlerine neden olan sürücünün indirimli hapis cezası istinaf tarafından yetersiz bulunarak bozuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.