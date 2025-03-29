Sinop’ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sinop’ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 25.1 gram marihuana uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 2 adet cep telefonu ele geçiriliyor. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatılıyor.

JANDARMA EKİPLERİ İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI YAPTI

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tedbirleri çerçevesinde uyuşturucu ile mücadele amacıyla istihbari çalışmalar gerçekleştiriyor. Durağan ilçesinde yaşayan R.Ç., M.Ç. ve D.Z. isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan adli aramada söz konusu uyuşturucu maddeler ve aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili işlemler hızla ilerliyor.