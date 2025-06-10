Sinop’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU SINOP’TA GERÇEKLEŞTİ

Sinop’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

ADRESLERDE UYUŞTURUCU VE SİLAH BULUNDU

Gerçekleştirilen operasyon sırasında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makama çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.