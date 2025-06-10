Sinop’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ

Sinop’ta gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten gelen açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarıyla mücadele kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Boyabat ilçesinde belirli bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

ARALIKLARDA ARAMA YAPILDI

Ekipler, operasyon sırasında hem adreste hem de bir araç içerisinde arama yaptı. Bu aramalarda toplamda 15 gram uyuşturucu madde ve 50 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 zanlının jandarma işlemleri şu anda devam ediyor.