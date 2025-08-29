Sinop’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Sinop’ta jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda 425 gram kubar esrar ve 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

ADLİ ARAMA DETAYLARI

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarda, Merkez ilçe J.K.lığı (Kabalı J.Krk.K.lığı) sorumluluk bölgesinde adli arama yaptı. Yapılan bu aramada ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.