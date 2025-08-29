Haberler

Sinop’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Sinop’ta jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda 425 gram kubar esrar ve 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

ADLİ ARAMA DETAYLARI

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarda, Merkez ilçe J.K.lığı (Kabalı J.Krk.K.lığı) sorumluluk bölgesinde adli arama yaptı. Yapılan bu aramada ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kale Belediyesinde Zabıta Müdürü İfadeler Verildi

Denizli'nin Kale ilçesinde iki zabıta memuru, ağır işlerde çalıştırıldıklarını öne sürdü. Sağlık sorunları nedeniyle parke döşemeyi reddeden zabıtalar, belediye başkanı tarafından darbedildi.
Haberler

30 Ağustos Hentbol Zafer Kupası Düzenlendi

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Hentbol Zafer Kupası düzenlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.