Sinop’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU TUTUKLAMALAR

Sinop’un Boyabat ilçesinde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda, sentetik kannabinoid hammaddesi, bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Eylül tarihinde gerçekleştirdikleri çalışmada, şüphelilerin üzerlerinde, eşyalarında ve araçlarında arama yaptı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Yapılan aramalarda toplamda 20,50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 11,80 gram sentetik kannabinoid ve 3,6 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Emniyetten yapılan açıklamada, “Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanındayız” ifadeleri yer aldı.